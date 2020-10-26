После заявления Лукашенко в Беларуси начали отчислять студентов из вузов

В Белорусском государственном медицинском университете начали отчислять студентов из-за участия в протестах.

Уже отчислили 12 человек.

Об этом сообщает "Наша Нива".

Отметим, что администрация БГМУ продолжает угрожать студентам отчислением за участие в национальной забастовке.

Также отчислили из Белорусской государственной академии искуств трех студентов. Еще двум - официально сделали выговор.

Напомним, вчера президент Беларуси Александр Лукашенко призвал отчислять студентов, которые участвуют в протестах. Он говорит, что их можна отправлять в армию.

"Пришли учиться - учитесь, кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции - он лишается права быть студентом", - вчера он заявил.