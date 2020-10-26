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События Сегодня, 17:1138
Ситуацию с авиатехникой ВСУ в Кабмине назвали неудовлетворительной

Ситуация с авиатехникой Вооруженных сил Украины неудовлетворительная. Но это не означает, что имеющиеся самолеты в ВСУ нельзя эксплуатировать.

Об этом вице-премьер-министр Олег Уруский сказал на брифинге.

"Ситуация с обеспечением авиационной техникой наших Вооруженных сил является неудовлетворительной", - заявил вице-премьер.

Но это не означает, что имеющиеся самолеты в ВСУ нельзя эксплуатировать, подчеркнул Уруский. По его словам, правительство начало принимать меры по замене авиапарка, в частности, планируется в текущем и следующем году закупить самолеты АН-178 и Ан-74 для Министерства обороны.

Комментируя планы командования Воздушных сил закупить иностранные боевые самолеты, Уруский отметил, что этот вопрос должен быть рассмотрен и проанализирован на самом высоком уровне - на уровне Совета национальной безопасности и обороны, а также президента.

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Теги: news, новости, Украина, Кабмин, ВСУ, авиатехника, 7dniv, 7dnivinfo  
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