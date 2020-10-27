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События Вчера, 21:5161
На выборах в США Байден проголосовал досрочно

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от демократов Джо Байден досрочно проголосовал на выборах.

Он голосовал в здании государственной администрации Карвел в своем родном городе Уилмингтон в штате Делавэр.

Об этом сообщает Reuters.

Вместе с Байденом проголосовала и его жена Джилл.

Кандидат от Демократической партии провел день, проводя брифинги о пандемии COVID-19, и должен был произнести речь в Делавэре.

Отметим, на выборах 3 ноября будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.

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Теги: news, новости, Украина, Байден, США, 7dniv, 7dnivinfo  
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