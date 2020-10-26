Баллистические ракеты в Европе для сдерживания России готовы разместить США

Соединенные Штаты готовы при необходимости пойти на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе для сдерживания Российской Федерации.

Также США постепенно приближаются к достижению соглашения с Россией о продлении договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, передает The Nation.

"Мы вышли из договора, мы создаем гиперзвуковое оружие, мы создаем системы доставки в виде баллистических ракет, которые помогут обеспечить безопасность Америки... защитить наших союзников и сдерживать Китай. Мы развернем такие же ракеты, если это будет необходимо, в Европе, чтобы сдерживать Россию", - сказал он.