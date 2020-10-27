 

75 млн человек досрочно проголосовали на выборах в США

События Вчера, 22:4145
75 млн человек досрочно проголосовали на выборах в США

В Соединенных Штатах на предстоящих выборах досрочно проголосовали 75 миллионов человек.

Всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября.

Соответствующие подсчеты, опубликованы на портале United States Elections Project, созданном профессором Университета штата Флорида Майклом Макдональдом.

Из этого количества по почте проголосовали 49,4 миллиона человек, а 25,6 млн пришли на участки лично.

Лидеры по досрочному голосованию штаты Техас (8,2 миллиона человек), Калифорния (7,9 миллиона) и Флорида (6,9 миллиона).

Напомним, сегодня кандидат в президенты Соединенных Штатов от демократов Джо Байден досрочно проголосовал на выборах. Он голосовал в здании государственной администрации Карвел в своем родном городе Уилмингтон в штате Делавэр.

Отметим, на выборах 3 ноября будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, США, 7dniv, 7dnivinfo, выборы  
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА

Новости по теме

На выборах в США Байден проголосовал досрочно
На выборах в США Байден проголосовал досрочно
Вчера, 21:51
Более 68 млн человек досрочно проголосовали на выборах в США
Более 68 млн человек досрочно проголосовали на выборах в США
27-окт-2020, 22:09
Главной угрозой для США Байден назвал Россию
Главной угрозой для США Байден назвал Россию
26-окт-2020, 11:00
Последствия выборов в США для Украины спрогнозировали экс-послы
Последствия выборов в США для Украины спрогнозировали экс-послы
25-сен-2020, 09:49
В толпу празднующих победу оппозиции на выборах в Черногории въехало авто
В толпу празднующих победу оппозиции на выборах в Черногории въехало авто
31-авг-2020, 09:43

Последние новости

Вчера, 2020-10-28
23:07
События
Повторный режим самоизоляции вводят во Франции
22:41
События
75 млн человек досрочно проголосовали на выборах в США
21:54
События
Баллистические ракеты в Европе для сдерживания России готовы разместить США
21:51
События
На выборах в США Байден проголосовал досрочно
21:38
События
Комендантский час вводят в Швейцарии
20:00
Политика
Единый реестр электронных деклараций закрыл НАПК
19:35
Политика
Право НАПК проверять декларации и выявлять конфликт интересов отменил КСУ
19:30
Политика
Появился текст решения Конституционного суда об отмене статьи о недостоверном декларировании
17:11
События
Ситуацию с авиатехникой ВСУ в Кабмине назвали неудовлетворительной
17:07
Политика
О давлении со стороны НАБУ и НАПК заявил КСУ
17:04
События
После заявления Лукашенко в Беларуси начали отчислять студентов из вузов
14:09
События
От коронавирса умер мэр Борисполя
14:06
События
На газоперерабатывающей станции под Харьковом, есть погибшие
14:03
События
Азербайджан заявил о ракетном обстреле со стороны Армении
11:59
Политика
Группу для разработки изменений в закон об игорном бизнесе создадут в Раде
11:57
События
Ограничения зарплат руководителей и членов набсоветов госпредприятий снял Кабмин
11:49
События
О разоблачении масштабной схемы в порту "Южный" заявило НАБУ
10:33
События
Водитель автомобиля в Сумской области столкнулся с отбойником, четверо погибших
10:31
Экономика
Украинское рейтинговое агентство IBI-Rating повысило долгосрочный кредитный рейтинг банка "Кредит Днепр" по Национальной рейтинговой шкале до уровня uaAA
10:29
События
Правительство Германии рассматривает возможность введения жесткого карантина в стране на месяц

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 27 октября 20204571
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 26 октября 20204334
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 28 октября 20204141
Азербайджан заявил об уничтожении дивизии Армении1908
Развертыванием крылатых ракет в сторону Европы Путин пригрозил НАТО508
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) заявило о конфликте интересов судей Конституционного суда, которые вынесли решение по антикоррупционным нормам464
Митинг студентов в Минске разогнали силовики345

Досуг

Декоративная ваза: на что обращать внимание при покупке
Декоративная ваза: на что обращать внимание при покупке
Для создания гармоничного пространства для жизни важно учесть все детали. Мелочей в таком важном вопросе быть не может. Отдельные элементы мы закладываем еще на стадии проектирования и ремонта (к примеру, цвет стен или вид напольного покрытия), но есть и то, что помогает сделать атмосферу более
Вчера, 19:3068
Луковицы Тигридии – знакомимся с цветами – бабочками
Луковицы Тигридии – знакомимся с цветами – бабочками
Расцветки и формы садовых растений поражают воображение. Мы не устаем удивляться цветам, которые по форме напоминают колокольчики, шарики или колосья. Но вот цветы – бабочки – это что-то новенькое! Представляем тигридию – экзотическое растение с яркими и легкими цветами,
Вчера, 18:4262
Преимущества универсальных фрезерных станков
Преимущества универсальных фрезерных станков
Технология автоматизированного фрезерования – удивительное новшество в мире станков и фрезерных процессов. Фрезерование и автоматизация дают множество преимуществ, но наиболее важными из этих технологий являются экономия времени, производительность, экологические преимущества, а также
Вчера, 11:1985
Компания «Мамин Дом» — надежный работодатель
Компания «Мамин Дом» — надежный работодатель
Стабильная работа — это уверенность в семейном благополучии, накопление пенсии, возможность развития и профессионального роста. В сети поликлиник, центров детского развития и магазинов Мамин Дом многие сотрудники работают в штате по 12-15 лет. Какие вакансии «Мамин Дом»
Вчера, 09:4679
Городские власти Киева еще решают вопрос относительно празднования новогодних и рождественских праздников в городе
Городские власти Киева еще решают вопрос относительно празднования новогодних и рождественских праздников в городе
Будут учитывать эпидемиологическую ситуацию в связи с коронавирусом.
27-окт-2020, 18:47143
Караоке-система для дома: как выбрать
Караоке-система для дома: как выбрать
Караоке-система – это не очередная высокотехнологичная игрушка для дома. Она способна стать центром домашних развлечений и помочь проводить больше времени с близкими за приятным занятием – пением любимых песен.
27-окт-2020, 18:44129

События

Повторный режим самоизоляции вводят во Франции
Повторный режим самоизоляции вводят во Франции
Правительство Франции вновь вводит режим самоизоляции по всей территории страны.
Вчера, 23:0746
75 млн человек досрочно проголосовали на выборах в США
75 млн человек досрочно проголосовали на выборах в США
В Соединенных Штатах на предстоящих выборах досрочно проголосовали 75 миллионов человек.
Вчера, 22:4146
Баллистические ракеты в Европе для сдерживания России готовы разместить США
Баллистические ракеты в Европе для сдерживания России готовы разместить США
Соединенные Штаты готовы при необходимости пойти на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе для сдерживания Российской Федерации.
Вчера, 21:5453
На выборах в США Байден проголосовал досрочно
На выборах в США Байден проголосовал досрочно
Кандидат в президенты Соединенных Штатов от демократов Джо Байден досрочно проголосовал на выборах.
Вчера, 21:5162
Комендантский час вводят в Швейцарии
Комендантский час вводят в Швейцарии
С четверга, 29 октября, правительство Швейцарии ужесточают карантинные ограничения.
Вчера, 21:3864
Ситуацию с авиатехникой ВСУ в Кабмине назвали неудовлетворительной
Ситуацию с авиатехникой ВСУ в Кабмине назвали неудовлетворительной
Ситуация с авиатехникой Вооруженных сил Украины неудовлетворительная.
Вчера, 17:1179
7 Днів