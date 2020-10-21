Повторный режим самоизоляции вводят во Франции

Правительство Франции вновь вводит режим самоизоляции по всей территории страны.

Он начнет действовать с пятницы, 30 октября.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Le Figaro.

"Я решил, что с пятницы будет восстановлен режим самоизоляции, который ранее помогал сдерживать вирус", - сказал Макрон.

При этом все заведения общественного питания, а также ряд коммерческих предприятий во Франции закрываются.

"Коммерческие предприятия, не попадающие в разряд первой необходимости, как было решено еще весной, места сбора большого количества людей - бары, рестораны - будут закрыты", - сказал он.

Кроме того, детские сады, школы, колледжи и средние школы останутся открытыми с усиленными протоколами здравоохранения.

По его словам, ограничение будет действовать по меньшей мере до 1 декабря.

Напомним, в воскресенье во Франции зарегистрировали рекордные 52 010 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки.