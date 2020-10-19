На российских журналистов напали в Филадельфии

В Филадельфии, где вспыхнули новые протесты из-за убийства полицейскими темнокожего мужчины, журналисты российского "Первого канала" подверглись нападению.

Об этом сообщает агентство РИА "Новости" в четверг, 29 октября.

Так, корреспондент канала Георгий Олисашвили рассказал, что он и его оператор Максим Катаев поехали снимать последствия разграбления магазинов. Когда журналисты уже собирались уходить, на них напали, отобрав камеру и телефон. В результате Катаев получил сотрясение мозга.

По словам Олисашвили, правоохранители отказались приехать на место происшествия, чтобы помочь журналистам, заявив, что "там слишком опасно".

Напомним, трагичный инцидент произошел в Филадельфии 26 октября. Полицейские застрелили темнокожего мужчину по имени Уолтер Уоллес, предположительно вооруженного ножом. По предварительным данным, сотрудники полиции открыли огонь после многократных предупреждений. После этого происшествия в Филадельфии начались беспорядки.