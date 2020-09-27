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События Сегодня, 16:1947
Максимальный уровень террористической угрозы объявили во Франции

Во Франции объявлен максимальный уровень террористической угрозы.

Президент Франции Эммануэль Макрон созывает на завтра Совет национальной обороны.

Об этом сообщил премьер Франции Жан Кастекс, сообщает BFMTV.

Кастекс назвал нападение в Ницце варварским. Он поблагодарил полицейских, которые задержали нападавшего.

"Ответ правительства будет твердым, незамедлительным и безжалостным. План будет доведен до максимального уровня по всей стране", - заявил он.

У этого плана есть три уровня: самый низкий "бдительность", второй - "риск атаки", когда угроза высока, и самый высокий - "атака". Последний может быть активирован в случае неминуемой угрозы террористического акта или сразу после нападения.

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