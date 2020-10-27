О срыве отопительного сезона в 24 городах предупредил "Нафтогаз"

Предприятия теплокоммунэнерго в 24 населенных пунктах имеют критические долги за газ, что ставит под угрозу старт отопительного сезона.

Об этом свидетельствуют оперативные данные НАК "Нафтогаз Украины" о предприятиях, которые не выполняют ни одного из требований для получения газа в рамках специальных обязательств (ПСО).

Об этом сообщает пресс-служба НАК.

Как отмечается в сообщении, за последнюю неделю еще 10 предприятий ТКЭ погасили долги перед государственной компанией, а количество критических должников снизилось с 47 до 38.