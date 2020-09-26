Дело за госизмену открыли против главы Конституционного суда

Начато досудебное расследование по фактам самовольного занятия земельного участка, а также государственной измены.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

По данным следствия, в 2018 году он якобы самовольно занял не отведенный ему земельный участок и якобы признал полномочия у должностных лиц органов РФ на внесение записей об отчуждении украинского земельного участка.

"Таким образом, он совершил действия в ущерб суверенитету, территориальной целостности, государственной и экономической безопасности Украины, квалифицируются по ч. 2 ст. 197-1 и ч. 1 ст. 111 УК Украины", - говорится в сообщении.