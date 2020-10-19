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События Сегодня, 13:2783
Уже 67,2% больничных коек заняты в Украине

По состоянию на 21 октября в Украине больничные койки заняты уже на 67,2%.

Ни в одной области этот показатель не составляет ниже 50%.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Хуже всего ситуация с больничными койками в Одесской (87,4%), Житомирской (85,9%) и Полтавской (85,4%) областях.

При этом нет ни одного региона, где бы больничные кровати были заполнены менее чем на 50%. Самая лучшая ситуация в Тернопольской (54,9%) области.

Кроме того, во всех регионах превышен показатель заболеваемости COVID-19. В среднем в Украине этот показатель составляет 246,4 при норме в 40. Самая плохая ситуация наблюдается в Черновицкой области - 467,7. В Киеве показатель составляет 254,3.

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