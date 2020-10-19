Уже 67,2% больничных коек заняты в Украине

По состоянию на 21 октября в Украине больничные койки заняты уже на 67,2%.
Ни в одной области этот показатель не составляет ниже 50%.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Хуже всего ситуация с больничными койками в Одесской (87,4%), Житомирской (85,9%) и Полтавской (85,4%) областях.
При этом нет ни одного региона, где бы больничные кровати были заполнены менее чем на 50%. Самая лучшая ситуация в Тернопольской (54,9%) области.
Кроме того, во всех регионах превышен показатель заболеваемости COVID-19. В среднем в Украине этот показатель составляет 246,4 при норме в 40. Самая плохая ситуация наблюдается в Черновицкой области - 467,7. В Киеве показатель составляет 254,3.