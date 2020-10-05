Ни один регион в Украине не соответствует критериям Минздрава для ослабления карантина

По состоянию на субботу, 31 октября, ни один регион Украины не готов к ослаблению карантина.

Во всех областях превышен уровень заболеваемости Covid-19.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Так, самый высокий показатель заболеваемости Covid-19 за 14 дней зафиксирован в Черновицкой (467,7 на 100 тыс. человек), Хмельницкой (419,3) и Житомирской (380,5) областях.

Меньше всего показатели заболеваемости за две недели в Кировоградской (107,9), Винницкой (137,0) и Днепропетровской (137,5) областях.

В столице этот показатель составил 254,3, а средний по Украине - 246,4 на 100 тыс. населения.

Отметим, что регионом со значительным распространением Covid-19 считается такой, где наблюдается хотя бы один из следующих показателей: загруженность кроватей в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем Covid-19, превышает 50% в течение пяти дней подряд; среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее 24 тестирования на 100 тыс. населения в течение последних семи дней; показатель заболеваемости Covid-19 за 14 дней на 100 тыс. населения превышает базовый уровень.