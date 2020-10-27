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При одновременном заражении гриппом и коронавирусом вероятность смерти увеличивается в два раза

При одновременном заражении гриппом и коронавирусом вероятность летального исхода увеличивается в два раза. 

Об этом заявила инфекционист и медицинский эксперт ЮНИСЕФ в Украине Екатерина Буланова.

Как она сообщила, врачи опасаются такой комбинации, так как это может привести к коллапсу в системе здравоохранения – есть риск переполнения больными медучреждений и нехватки из-за наплыва пациентов кислорода.

По словам Булавиновой, украинцам следует вакцинироваться не только от гриппа, но и от пневмококка, который вызывает пневмонию. В Украину уже завезли около 800 тысяч доз вакцин из Кореи, Франции и Нидерландов.

"Это немного. Именно поэтому тем, кто хочет вакцинироваться, надо записаться заранее в больницу или заказать препарат в аптеке, чтобы иметь возможность сделать прививку", – сказала эксперт.

Она отметила, что от гриппа надо прививаться и гражданам, которые уже переболели коронавирусом.

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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, Грипп, 7dniv, 7dnivinfo  
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