При одновременном заражении гриппом и коронавирусом вероятность смерти увеличивается в два раза

При одновременном заражении гриппом и коронавирусом вероятность летального исхода увеличивается в два раза.

Об этом заявила инфекционист и медицинский эксперт ЮНИСЕФ в Украине Екатерина Буланова.

Как она сообщила, врачи опасаются такой комбинации, так как это может привести к коллапсу в системе здравоохранения – есть риск переполнения больными медучреждений и нехватки из-за наплыва пациентов кислорода.

По словам Булавиновой, украинцам следует вакцинироваться не только от гриппа, но и от пневмококка, который вызывает пневмонию. В Украину уже завезли около 800 тысяч доз вакцин из Кореи, Франции и Нидерландов.

"Это немного. Именно поэтому тем, кто хочет вакцинироваться, надо записаться заранее в больницу или заказать препарат в аптеке, чтобы иметь возможность сделать прививку", – сказала эксперт.

Она отметила, что от гриппа надо прививаться и гражданам, которые уже переболели коронавирусом.