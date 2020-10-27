Под круглосуточный домашний арест суд отправил виновника в ДТП на Майдане

Шевченковский райсуд Киева отправил под круглосуточный домашний арест на 60 суток подозреваемого в ДТП на Майдане независимости.

Также он будет носить электронный браслет.

Об этом сообщает "Суспільне".

В суд подозреваемого доправили на "скорой" в сопровождении правоохранителей. Во время заседания он лежал и не двигался. Водитель заявил о плохом самочувствии, но отвечал на вопросы судьи.

Подозреваемый рассказал, что перед посадкой в автомобиль чувствовал себя хорошо, а ухудшаться состояние начало в момент поворота на Крещатик. Тогда, по его словам, он потерял сознание, чего раньше с ним не происходило. Виновник ДТП утверждал, что не помнит происходившее после начала поворота возле Майдана.

Свидетелем Юрия Назараенко был его врач. Он рассказал, что у 66-летнего пациента случился инсульт и его прооперировали 19 октября. 26-го Назаренко выписали, а в пятницу он приезжал на осмотр. Предостережений к вождению у водителя не было.

Сторона защиты отметила, что подозреваемый полностью признает вину и готов выплатить компенсации пострадавшим. По словам адвоката, уже собрано 50% от суммы и она будет выплачена вне зависимости от того, будет ли Назаренко признан виновным.

Напомним, 30 октября вечером в Киеве на Майдане независимости произошло масштабное ДТП.

Около 16:00 водитель внедорожника Land Rover, потеряв контроль за управлением автомобилем, выехал на пешеходную зону Майдана Независимости и совершил наезд на людей, находившихся возле остановки общественного транспорта.

Далее автомобиль врезался в рекламный щит, после чего на проезжей части улицы Крещатик протаранил несколько стоящих машин, в которых также находились люди.

В результате ДТП две женщины 1941 года рождения и 1990 года рождения погибли на месте происшествия. Еще трое людей (пассажиры одного из автомобилей, в том числе 5-месячный ребенок) получили травмы и были госпитализированы.