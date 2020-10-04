С 1 ноября Беларусь запрещает въезд иностранцам

Белоруссия запретит въезд на свою территорию иностранцам и лицам без гражданства для предотвращения распространения коронавируса.
Запрет начнет действовать с 1 ноября.
Об этом сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси.
Однако запрет не касается прибытия в Беларусь воздушным транспортом через Национальный аэропорт "Минск".
Запрет также не будет распространяться на следующие категории:
- иностранцы с дипломатическим или служебным паспортом;
- главы или члены официальных делегаций;
- иностранцы, которые оказывают международную помощь Беларуси;
- водители транспортных средств, которые выполняют международные перевозки или перевозят международные почтовые отправления, а также члены экипажей судов, поездных и локомотивных бригад;
- иностранцы, которые являются супругами, родителями или детьми граждан Беларуси;
- иностранцы, имеющие разрешение на работу и документы, которые это подтверждают;
- россияне, следующие транзитом через Беларусь в Россию;
- иностранцы, которые направляются, чтобы навестить тяжелобольного, или на похороны родственника;
- иностранцы, которые перевозят стволовые клетки или органы для трансплантации;
- иностранцы, которые следуют транзитом в Чернобыльскую зону отчуждения
Граждане Беларуси, иностранцы, которые являются супругами, родителями или детьми белорусов, а также иностранцы с правом постоянного проживания в Беларуси должны после пересечения границы пройти обязательную самоизоляцию в течение 10 календарных дней.