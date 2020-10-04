С 1 ноября Беларусь запрещает въезд иностранцам

Белоруссия запретит въезд на свою территорию иностранцам и лицам без гражданства для предотвращения распространения коронавируса.

Запрет начнет действовать с 1 ноября.

Об этом сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси.

Однако запрет не касается прибытия в Беларусь воздушным транспортом через Национальный аэропорт "Минск".

Запрет также не будет распространяться на следующие категории:

иностранцы с дипломатическим или служебным паспортом;

главы или члены официальных делегаций;

иностранцы, которые оказывают международную помощь Беларуси;

водители транспортных средств, которые выполняют международные перевозки или перевозят международные почтовые отправления, а также члены экипажей судов, поездных и локомотивных бригад;

иностранцы, которые являются супругами, родителями или детьми граждан Беларуси;

иностранцы, имеющие разрешение на работу и документы, которые это подтверждают;

россияне, следующие транзитом через Беларусь в Россию;

иностранцы, которые направляются, чтобы навестить тяжелобольного, или на похороны родственника;

иностранцы, которые перевозят стволовые клетки или органы для трансплантации;

иностранцы, которые следуют транзитом в Чернобыльскую зону отчуждения

Граждане Беларуси, иностранцы, которые являются супругами, родителями или детьми белорусов, а также иностранцы с правом постоянного проживания в Беларуси должны после пересечения границы пройти обязательную самоизоляцию в течение 10 календарных дней.