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События Вчера, 19:4667
С 1 ноября Беларусь запрещает въезд иностранцам

Белоруссия запретит въезд на свою территорию иностранцам и лицам без гражданства для предотвращения распространения коронавируса.

Запрет начнет действовать с 1 ноября.

Об этом сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси.

Однако запрет не касается прибытия в Беларусь воздушным транспортом через Национальный аэропорт "Минск".

Запрет также не будет распространяться на следующие категории:

  • иностранцы с дипломатическим или служебным паспортом;
  • главы или члены официальных делегаций;
  • иностранцы, которые оказывают международную помощь Беларуси;
  • водители транспортных средств, которые выполняют международные перевозки или перевозят международные почтовые отправления, а также члены экипажей судов, поездных и локомотивных бригад;
  • иностранцы, которые являются супругами, родителями или детьми граждан Беларуси;
  • иностранцы, имеющие разрешение на работу и документы, которые это подтверждают;
  • россияне, следующие транзитом через Беларусь в Россию;
  • иностранцы, которые направляются, чтобы навестить тяжелобольного, или на похороны родственника;
  • иностранцы, которые перевозят стволовые клетки или органы для трансплантации;
  • иностранцы, которые следуют транзитом в Чернобыльскую зону отчуждения

Граждане Беларуси, иностранцы, которые являются супругами, родителями или детьми белорусов, а также иностранцы с правом постоянного проживания в Беларуси должны после пересечения границы пройти обязательную самоизоляцию в течение 10 календарных дней.

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