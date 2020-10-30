Против увольнения судей КСУ выступили Венецианская комиссия и GRECO

Прекращение полномочий судей Конституционного суда, даже по уважительной причине, является вопиющим нарушением Основного закона и принципа разделения властей.

Нарушение Конституции не может привести к уважению верховенства закона.

Об этом говорится в совместном письме Венецианской комиссии и Группы государств против коррупции (GRECO) к спикеру ВР Дмитрия Разумкова.

В организациях заявили, что полностью согласны с важностью обеспечения общественного доверия к Конституционному суду, ведь он играет важную роль хранителя Основного закона и арбитра разделения властей.

"Доверие не означает отсутствие независимости. Напротив, Конституционный суд может пользоваться доверием других государственных институтов и общественности только в том случае, если он действительно независимый", - отмечается в письме.

Организации призывают украинскую власть рассмотреть неблагоприятные, глубокие и долгосрочные последствия для Украины от поспешного решения об увольнении судей Конституционного суда.

"Мы призываем вас изучить альтернативные способы обеспечения того, чтобы борьба с коррупцией в соответствии с международными стандартами оставалась приоритетом для вашей страны", - говорится в письме.