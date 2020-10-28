К жесткому карантину 3 ноября возвращается Австрия

В полночь вторника, 3 ноября, Австрия вернется к жесткому карантину.

Это будет второй локдаун за год из-за пандемии коронавируса.

Об этом объявил канцлер Австрии Себастьян Курц в Twitter.

Со вторника в стране будет введен комендантский час, который будет действовать до 30 ноября. Австрийцам будет запрещено покидать свое жилище с 20:00 до 6:00 для встреч или посещения других людей. В то же время будет разрешено ходить на работу, прогуливаться или помогать другим людям.

По данным австрийских СМИ, в стране также запретят посещать рестораны и кафе. Заведения общественного питания будут подавать еду или напитки только на вынос. Гостиницам будет разрешено принимать только бизнес-клиентов. Также закроют зоопарки, театры и музеи.

Школы в Австрии продолжат работать, но австрийские власти проверят, влияют ли они на распространение коронавируса.

Как пояснил Курц, такие меры нужны для того, чтобы не допустить перегрузки системы здравоохранения.

"Мы осознаем, что эти меры непопулярные и означают массовое ограничения свободы. Но они необходимы для облегчения нашего лечения", - подчеркнул он.