Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 1 ноября 2020

В Украине по состоянию на утро 1 ноября 2020 - 395 440 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.
Плюс 7959 новых случаев в сутки.
Умерло 7306 человек (+110 летальных случаев подтверждено в сутки).
Выздоровело - 161441 (+2 513).
До сих пор болеют: 226693.
По областям (по количеству инфицированных):
1. Киев - 38238 человек инфицированы за все время (+689 новых лабораторно подтвержденных случаев за сутки).
2. Харьковская область - 37 180 (+883).
3. Львовская область - 30 236 (+408).
4. Одесская область - 24994 (+371).
5. Черновицкая область - 22067 (+409).
6. Тернопольская область - 20 808 (+139).
7. Ивано-Франковская область - 20 793 (+401).
8. Ровенская область - 19 373 (+215).
9. Киевская область - 16816 (+352).
10. Хмельницкая область - 16148 (+424).
11. Днепропетровская область - 15266 (+195).
12. Житомирская область - 14 965 (+708).
13. Закарпатская область - 14 695 (+225).
13. Волынская область - 13 784 (230).
15. Сумская область - 11 924 (+174).
16. Донецкая область - 10 937 (+545).
17. Винницкая область - 10 575 (+233).
18. Запорожская область - 10 112 (+203).
19. Полтавская область - 9739 (+176).
20. Черкасская область - 9305 (+148).
21. Черниговская область - 8865 (+102).
22. Николаевская область - 8144 (+362).
23. Херсонская область - 4153 (+193).
24. Луганская область - 3713 (+78).
25. Кировоградская область - 2610 (+96).