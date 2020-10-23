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События Сегодня, 09:4847
Усиления карантина в Ужгороде требует глава Закарпатской ОГА

Глава Закарпатской областной госадминистрации Алексей Петров настаивает на усилении карантина в Ужгороде из-за коронавируса.

По его словам, ситуация в Ужгороде критическая.

Об этом говорится на сайте Закарпатской ОГА.

Петров отметил, что больницы города переполнены, а больных возят в соседние Мукачево и Сваляву.

"Моя позиция, как главы Закарпатской ОГА, совпадает со вчерашним решением государственной комиссии - карантинные мероприятия необходимо усиливать", - сказал он.

В ОГА ожидают, что по инициативе городского головы Ужгорода Богдана Андриева течение нескольких дней на внеочередном заседании государственной комиссии ТЭБ и ЧС будет разрешена работа муниципального транспорта, образовательных учреждений, торговли в условиях красной зоны, чтобы потом изменить карантин.

"Ситуация критическая и я очень надеюсь, что это осознают в Ужгородском городском совете. Надеюсь, меня пригласят на городскую комиссию ТЭБ и ЧС, где я выскажу такую свою позицию", - сказал Петров.

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