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События Сегодня, 10:2038
От должности премьера Грузии отказался Саакашвили

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отказался от претензий на место премьер-министра страны.

Его не интересует эта должность.

Об этом Саакашвили сделал заявление после завершения голосования на парламентских выборах в Грузии, сообщает "Sputnik Грузия".

"Мне не интересны такие должности, я отказался от должности премьер-министра Украины три раза, тем более меня не интересует должность премьер-министра Грузии. Но меня волнует то, что я не могу вернуться домой", - сказал он.

Напомним, в Грузии завершилось голосование на парламентских выборах. По результатам экзит-поллов на парламентских выборах уверенно побеждает правящая партия "Грузинская мечта". Второе место занимает оппозиционная партия "Единое национальное движение - Сила в единстве".

Ранее оппозиционная партия "Единое национальное движение" предложила кандидатуру бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на должность премьер-министра в случае победы на выборах.

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