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На письмо Венецианской комиссии и GRECO относительно КСУ отреагировали в НАПК

В Национальном агентстве по предупреждению коррупции (НАПК) отреагировали на письмо президентов GRECO и Венецианской комиссии относительно решения решения Конституционного суда Украины.

В НАПК отметили, что восстановление антикоррупционной системы невозможно при условии неизменности решения Конституционного суда Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

В этой ситуации агентство считает, что надо учесть три обстоятельства:

1. В своем решении КСУ нарушил Конституцию Украины по крайней мере дважды:

Суд вмешался в полномочия парламента, отметив, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений, а также умышленное непредставление декларации является чрезмерным наказанием за совершение этих правонарушений. Согласно Конституции Украины, определение того, какое деяние является преступлением, относится исключительно к полномочиям законодательной ветви власти.

"Это означает, что вернуть уголовную ответственность за декларирование недостоверных сведений, а также восстановить равенство всех ветвей власти, приняв новый закон, невозможно. Любой закон, который будет возвращать уголовную ответственность, чуть ли не автоматически будет считаться неконституционным, в связи с этим решение КСУ", - считают в Нацагентстве.

В НАПК добавили, что вместе с тем, своим решением КСУ остановил их работу, отменив полномочия агентства, и позволил избежать ответственности сотням чиновников.

Конституция устанавливает общее для всех ветвей власти правило - действовать исключительно в пределах полномочий, способом и на основаниях, предусмотренных ею и законами Украины.

"Согласно Конституции и законов Украины, КСУ мог принимать решения только относительно положений законодательства о предотвращении коррупции, которые обжаловались в конституционном представлении", - говорится в сообщении.

"Однако, судьи нарушили требования Конституции и отменили положения Закона Украины „О предотвращении коррупции“, которые не обжаловались в конституционном представлении 47 народных депутатов", - отметили в пресс-центре НАПК.

2. Быть судьей в собственном деле запрещено основополагающими принципами права.

"Принимая решение, судьи действовали в собственных интересах. По отмененным положениям антикоррупционного законодательства длительная процедура привлечения к административной и уголовной ответственности трех судей КСУ - Мойсыка, Слиденко и Завгородней. Об этом факте они были осведомлены, однако, не заявили об отводе, а отменили соответствующие нормы", - написали в пресс-центре.

В НАПК отметили, что в день вынесения решения был установлен факт недекларирование 3,6 млн грн судьей Головатым, который был знаком с этим фактом на время участия в заседании

"Приняв это решение, КСУ остановил работу НАПК, отменив его полномочия, и позволил избежать ответственности тысячам других публичных служащих", - отметили в НАПК.

3. КСУ указал на недопустимость осуществления контроля подачи деклараций и конфликта интересов во всех судей наравне с другими публичными служащим. Это противоречит предыдущим выводам Венецианской комиссии по аналогичному вопросу.

В НАПК отметили, что Венецианская комиссия в деле об изменениях в Судебного кодекса в Армении отмечает, что проверка деклараций органом, который не относится к судебной власти, является лучшим решением чем создание отдельной институты для судей.

“В этом случае возможны два решения: или создать специальный орган в рамках судебной власти, будет ответственным за проверку финансовых деклараций судей, или поручить эту функцию внешнем органа, который проверяет декларации всех публичных служащих”, - процитировали в НАПК решение Венецианской комиссии.

У ВК отметили, что первое решение лучше независимости судей, но ему не хватает прозрачности, что может привести к корпоративистскому поведению.

"Итак, разработчики пакета предпочли вторую модель: именно КПК (Комиссия по предупреждению коррупции Армении, - ред.) проверяет финансовые декларации судей наравне с другими публичными служащими, и который сейчас имеет полномочия начинать дисциплинарное производство против судей", - добавляется в отчете комиссии.

В НАПК добавили, что в своих отчетах GRECO положительно оценивает созданную в Украине систему декларирования.

Напомним, 27 октября КСУ признал такой, что не соответствует Конституции Украины статью 366-1 УК, предусматривающей ответственность за ложь в декларации.

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Теги: news, новости, Украина, КСУ, НАПК, GRECO, 7dniv, 7dnivinfo  
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