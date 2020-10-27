 

Девять дней в ноябре будут отдыхать украинцы

События Сегодня, 11:5982
Девять дней в ноябре будут отдыхать украинцы

В ноябре 2020 года для работников с пятидневной рабочей неделей будет 21 рабочий и девять выходных дней.

Ни одного праздничного дня в этом месяце не будет.

Это предусмотрено статьей 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.

В ноябре отмечаются такие праздники:

  • 1 ноября - Международный день вегана,
  • 1 ноября - День работника социальной сферы Украины,
  • 3 ноября - День инженерных войск Украины,
  • 3 ноября - День ракетных войск и артиллерии Украины,
  • 4 ноября - День железнодорожника Украины,
  • 9 ноября - День украинской письменности и языка,
  • 9 ноября - Всеукраинский день работников культуры и аматоров народного искусства,
  • 10 ноября - Всемирный день науки,
  • 10 ноября - Всемирный день молодежи,
  • 10 ноября - Международный день бухгалтерии,
  • 13 ноября - Международный день слепых,
  • 16 ноября - День работников радио, телевидения и связи Украины,
  • 17 ноября - Международный день студентов,
  • 18 ноября - День сержанта ВСУ,
  • 19 ноября - Международный день мужчин,
  • 19 ноября - Международный день философии,
  • 19 ноября - День работников гидрометеорологической службы Украины,
  • 21 ноября - День достоинства и свободы,
  • 21 ноября - Десантно-штурмовых войск ВСУ,
  • 21 ноября - Всемирный день телевидения,
  • 26 ноября - День благодарения,
  • 27 ноября - Черная пятница (день распродаж),
  • 30 ноября - Всемирный день домашних животных.

Как сообщало РБК-Украина, в октябре 2019 года Кабинет министров принял распоряжение о переносе рабочих дней в 2020 году для работников предприятий, учреждений и организаций, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье).

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, в ноябре 2020 года средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах 1-8 градусов тепла (в горах 0-3 градусов тепла). В западных областях это около средних многолетних значений, на остальной территории - на 1-1,5 градусов выше средних многолетних значений.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Выходные, 7dniv, 7dnivinfo  
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА

Новости по теме

Прогноз на последний месяц осени дал Укргидрометцентр
Прогноз на последний месяц осени дал Укргидрометцентр
Сегодня, 11:37
Второй тур местных выборов в Украине должен состояться до 29 ноября
Второй тур местных выборов в Украине должен состояться до 29 ноября
27-окт-2020, 09:43
Прогноз на ноябрь дал Укргидрометцентр
Прогноз на ноябрь дал Укргидрометцентр
23-окт-2020, 15:31
Погоду в октябре спрогнозировал Укргидрометцентр
Погоду в октябре спрогнозировал Укргидрометцентр
1-окт-2020, 09:53
Прогноз погоды на октябрь дал Укргидрометцентр
Прогноз погоды на октябрь дал Укргидрометцентр
25-сен-2020, 13:41

Последние новости

15:37
Политика
Байден опережает Трампа в опросах перед голосованием на выборах в США
15:35
События
В центре Минска начались задержания протестующих
15:19
События
Израиль с 1 ноября начал испытания на людях своей вакцины от COVID-19
14:58
События
Бронетехнику с пулеметами перед акцией протеста стягивают в Минск
14:52
События
О минировании моста Патона сообщили в Киеве
14:44
События
Спутник GPS третьего поколения выведет на орбиту SpaceX
11:59
События
Девять дней в ноябре будут отдыхать украинцы
11:46
События
Процедура выдачи электронных виз изменилась в Украине
11:43
События
Шансы отправки в Карабах миротворцев по предложению США оценили в Армении
11:41
События
В ноябре "Нафтогаз" повысил цену на газ для своих клиентов на 35%
11:37
События
Прогноз на последний месяц осени дал Укргидрометцентр
11:34
Политика
Кравчук заявил что КСУ нарушил Конституцию, а президент гасил огонь
10:22
События
На письмо Венецианской комиссии и GRECO относительно КСУ отреагировали в НАПК
10:20
События
От должности премьера Грузии отказался Саакашвили
09:50
Спорт
Победу во втором своем бою в супертяжах одержал Усик
09:48
События
Усиления карантина в Ужгороде требует глава Закарпатской ОГА
09:12
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 1 ноября 2020
Вчера, 2020-10-31
21:39
События
К жесткому карантину 3 ноября возвращается Австрия
21:37
События
Против увольнения судей КСУ выступили Венецианская комиссия и GRECO
19:56
События
Во французском Лионе сегодня вечером неизвестный стрелял в православного священника

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 30 октября 20205497
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 1 ноября 20204545
Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявил, что законопроект президента Владимира Зеленского об увольнении судей КСУ имеет признаки конституционного переворота3710
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 31 октября 20202359
Первые результаты местных выборов в Украине опубликовал ЦИК1419
Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявил, что не придет на допрос в Государственное бюро расследований249
Президент Украины Владимир Зеленский просит правоохранителей разобраться, что привело к решению Конституционного суда Украины об отмене электронного декларирования230

Досуг

Обработка металлов - современные станки лазерной резки
Обработка металлов - современные станки лазерной резки
При обработке металлов все чаще применяется лазерная резка. Эта современная технология позволяет добиться отличного результата в процессе работы. Однако для его реализации требуются такие устройства, как лазерные станки. Как они работают, и какое оборудование выбрать? 
Сегодня, 17:1732
Японский чай Матча: Польза или вред
Японский чай Матча: Польза или вред
Популярность японского чая Матча растет с каждым годом. Те кто попробовал его, не устают восхищаться насыщенным вкусом. А в интернете можно найти огромное количество статей  о его полезных свойствах. Но так ли он полезен как о нем пишут?
Сегодня, 12:0869
Нейлер Bostitch для гвоздей барабанного типа
Нейлер Bostitch для гвоздей барабанного типа
Нейлер – это компактный ручной инструмент для забивания крепежной фурнитуры без применения физической силы посредством сжатого воздуха. Нейлеры Bostitch занимают лидирующие позиции в рейтингах промышленного и домашнего пневмоинструмента.
Вчера, 23:01119
Способы недорого снять квартиру в Киеве
Способы недорого снять квартиру в Киеве
Каждый год в Киев приезжают десятки тысяч человек в поисках высокооплачиваемой работы, на учёбу в столичных Вузах. И все они сталкиваются с одной проблемой: как снять квартиру в Киеве недорого? Где-то жить нужно также молодожёнам и молодым людям, решившим отделиться от родителей.
30-окт-2020, 15:50172
Курсы интернет-маркетинга: как стать крутым специалистом?
Курсы интернет-маркетинга: как стать крутым специалистом?
Интернет-маркетинг курсы обучения которому предлагает практически каждая образовательная онлайн-платформа, - одна из наиболее популярных digital-сфер. Большое количество специализаций, возможность пройти обучение интернет-маркетингу с нуля и получить востребованную и хорошо оплачиваемую
30-окт-2020, 10:45140
Автомобильные плёнки: виды и применение
Автомобильные плёнки: виды и применение
Автомобильная плёнка выполняет сразу несколько функций. Во-первых, она защищает авто от внешних воздействий и предотвращает появление коррозии. Благодаря этому машина сохраняет свой первоначальный внешний вид. Также плёнка может иметь и декоративное значение – это доступный и
29-окт-2020, 17:36192

События

В центре Минска начались задержания протестующих
В центре Минска начались задержания протестующих
Число участников шествия в воскресенье, 1 ноября, в центре города превысило 10 тысяч человек.
Сегодня, 15:3563
Израиль с 1 ноября начал испытания на людях своей вакцины от COVID-19
Израиль с 1 ноября начал испытания на людях своей вакцины от COVID-19
Вакцина может быть готова почти через год.
Сегодня, 15:1949
Бронетехнику с пулеметами перед акцией протеста стягивают в Минск
Бронетехнику с пулеметами перед акцией протеста стягивают в Минск
В центре Минска 1 ноября появились бронированные вездеходы с пулеметами, а также водометы.
Сегодня, 14:5867
О минировании моста Патона сообщили в Киеве
О минировании моста Патона сообщили в Киеве
В воскресенье, 1 ноября, в Киеве сообщили о минировании моста Патона.
Сегодня, 14:5249
Спутник GPS третьего поколения выведет на орбиту SpaceX
Спутник GPS третьего поколения выведет на орбиту SpaceX
Спутники GPS третьего поколения заменят существующую систему глобального позиционирования.
Сегодня, 14:4456
Девять дней в ноябре будут отдыхать украинцы
Девять дней в ноябре будут отдыхать украинцы
Дополнительных выходных в ноябре не предусмотрено.
Сегодня, 11:5984
7 Днів