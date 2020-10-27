Девять дней в ноябре будут отдыхать украинцы

В ноябре 2020 года для работников с пятидневной рабочей неделей будет 21 рабочий и девять выходных дней.
Ни одного праздничного дня в этом месяце не будет.
Это предусмотрено статьей 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.
В ноябре отмечаются такие праздники:
- 1 ноября - Международный день вегана,
- 1 ноября - День работника социальной сферы Украины,
- 3 ноября - День инженерных войск Украины,
- 3 ноября - День ракетных войск и артиллерии Украины,
- 4 ноября - День железнодорожника Украины,
- 9 ноября - День украинской письменности и языка,
- 9 ноября - Всеукраинский день работников культуры и аматоров народного искусства,
- 10 ноября - Всемирный день науки,
- 10 ноября - Всемирный день молодежи,
- 10 ноября - Международный день бухгалтерии,
- 13 ноября - Международный день слепых,
- 16 ноября - День работников радио, телевидения и связи Украины,
- 17 ноября - Международный день студентов,
- 18 ноября - День сержанта ВСУ,
- 19 ноября - Международный день мужчин,
- 19 ноября - Международный день философии,
- 19 ноября - День работников гидрометеорологической службы Украины,
- 21 ноября - День достоинства и свободы,
- 21 ноября - Десантно-штурмовых войск ВСУ,
- 21 ноября - Всемирный день телевидения,
- 26 ноября - День благодарения,
- 27 ноября - Черная пятница (день распродаж),
- 30 ноября - Всемирный день домашних животных.
Как сообщало РБК-Украина, в октябре 2019 года Кабинет министров принял распоряжение о переносе рабочих дней в 2020 году для работников предприятий, учреждений и организаций, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье).
Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, в ноябре 2020 года средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах 1-8 градусов тепла (в горах 0-3 градусов тепла). В западных областях это около средних многолетних значений, на остальной территории - на 1-1,5 градусов выше средних многолетних значений.