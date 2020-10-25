О минировании моста Патона сообщили в Киеве

В воскресенье, 1 ноября, в Киеве сообщили о минировании моста Патона.

Из-за этого движение по мосту временно ограничено.

Об этом сообщает пресс-служба столичной Патрульной полиции.

"Внимание. Поступило сообщение о минировании моста Патона. Движение в обоих направлениях временно ограничено", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве реставрация моста Патона продлится пять лет. Во время ремонтных работ планируют увеличить его пропускную способность.

Мост Патона ввели в эксплуатацию в 1953 году. Реконструировали мост лишь один раз, в 2004 году, когда с него демонтировали трамвайные пути. С того времени текущие ремонтные работы происходили лишь на небольших участках моста.

В 11:36 в Киевской городской государственной администрации сообщили, что движение по мосту возобновили.