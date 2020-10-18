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События Сегодня, 15:3563
В центре Минска начались задержания протестующих

Число участников шествия в воскресенье, 1 ноября, в центре города превысило 10 тысяч человек.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Наша нива".

По данным канала, на проспекте Независимости две колонны демонстрантов, двигавшиеся по тротуарам, объединились в одну большую колонну и двинулись дальше по проезжей части.

Силовики сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, когда граждане приблизились к сотрудникам ОМОНа на проспекте Независимости. Прямого столкновения не было. Протестующие обошли сотрудников ОМОНа и продолжили движение.

Как сообщало РБК-Украина, в центре Минска 1 ноября появились бронированные вездеходы с пулеметами, а также водометы. Технику стягивают перед запланированной акцией белорусов против Александра Лукашенко.

Напомним, на этой неделе Александр Лукашенко выступил с новыми угрозами в отношении протестующих. Он заявил, что не планирует "брать пленных". По его словам, те, кто блокируют железную дорогу или развешивает бело-красно-белый флаг, пытаются разрушить и дестабилизировать инфраструктуру.

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