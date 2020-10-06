Протесты из-за результатов выборов начались в Тбилиси

В центре грузинской столицы Тбилиси начали собираться сторонники оппозиции, которые не согласны с результатами парламентских выборов.

На акцию протеста также пришли представители оппозиционных партий.

Об этом сообщает российское агентство "РИА Новости".

Протестующие собираются под зданием парламента Грузии, сейчас они перекрыли движение по проспекту Руставели. Пока оппозиция ведет себя мирно, столкновений с силовиками не было.

Напомним, вчера в Грузии состоялись парламентские выборы. По предварительным результатам голосования, побеждает правящая партия "Грузинская мечта", а оппозиционная сила "Единое национальное движение" занимает второе место.

Как писало РБК-Украина, оппозиция уже заявила о намерении не признавать результаты выборов и призвала своих сторонников выходить на акции протеста.

Кроме того, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отказался быть кандидатом в премьер-министры от оппозиции.