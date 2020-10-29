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События Сегодня, 19:5547
На коронавирус проверили почти половину населения Словакии

В Словакии после начала массового тестирования на коронавирус уже проверили почти половину населения страны.

Бесплатное тестирование сделали 2,58 млн граждан Словакии.

Об этом сообщает The Guardian.

По данным министр обороны Словакии Ярослава Нага, 25 850 человек, или 1% проверенных, дали положительный результат. В этих граждан обнаружили коронавирус, теперь их отправят на лечение или карантин.

Всего в Словакии проживает 5,5 млн граждан. Это тестирование должно позволить словацкой власти избежать коллапса медицинской системы из-за новой волны коронавируса. Тестируют почти всех людей, кроме детей до 10 лет.

Напомним, процесс массового тестирования на коронавирус начался в Словакии вчера, 31 октября. В местах тестирования образовывались гигантские очереди желающих пройти проверку.

Добавим, в Словакии с 24 октября по 1 ноября действовал комендантский час. Лица, которые сдали отрицательный тест на коронавирус, освобождались от ограничений.

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Теги: news, новости, Украина, Словакия, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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