Более чем 4 тысячи протоколов за нарушение карантина уже составила полиция Киева

С начала пандемии коронавируса в Киеве правоохранители составили более чем 4 тысячи административных протоколов за нарушение карантина.

За последние двое суток полиция привлекла к ответственности 53 нарушителей.

Об этом рассказал глава полиции Киева Андрей Крищенко, передает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

По его словам, полиция в целом составила 4 125 протоколов, 1 121 из них - на юридических лиц. Для рассмотрения по существу в суды направили 3 374 протокола. Суды уже наложили на нарушителей карантина штрафных санкций на более 1 млн гривен.

Кроме того, Крищенко пригрозил ответственностью руководителям развлекательных заведений, которые организовывают закрытые вечеринки, несмотря на карантинные ограничения.

"По согласованию с процессуальными руководителями прокуратуры мы будем проводить все возможные неотложные процессуальные действия, чтобы задокументировать такие факты и привлечь виновных к ответственности. В настоящее время подразделениями столичной полиции уже расследуется 8 таких уголовных производств", - добавил он.