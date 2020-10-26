Кибератака на сотрудников МВД произошла в день выборов в Молдове

Служба внутренней безопасности и борьбы с коррупцией при Министерстве внутренних дел Молдовы зафиксировали кибератаку против министра внутренних дел Павла Войку.
Также кибератаки были осуществлены и на других сотрудников министерства.
Об этом сообщает молдавское издание "Молдпрес".
Атака происходила в виде чрезмерных телефонных звонков с нескольких номеров. Целью кибератаки была блокировки сети абонента.
Оператор мобильной сети подтвердил, что кибератака на сотрудников министерства происходила из-за границы.
Теперь правоохранительные органы планируют возбудить дело за несанкционированный доступ к телекоммуникационным сетям и услугам. Хакерам грозит наказание в виде лишения свободы до 5 лет.
Отметим, сегодня в Молдове проходят президентские выборы. Центризбирком уже признал выборы состоявшимися.
Напомним, США готовятся к масштабной кибератаки на систему здравоохранения.
Кроме того, в Украине накануне местных выборов спецслужбы разоблачили деятельность трех ботоферм.