 

Кибератака на сотрудников МВД произошла в день выборов в Молдове

События Вчера, 22:5460
Кибератака на сотрудников МВД произошла в день выборов в Молдове

Служба внутренней безопасности и борьбы с коррупцией при Министерстве внутренних дел Молдовы зафиксировали кибератаку против министра внутренних дел Павла Войку.

Также кибератаки были осуществлены и на других сотрудников министерства.

Об этом сообщает молдавское издание "Молдпрес".

Атака происходила в виде чрезмерных телефонных звонков с нескольких номеров. Целью кибератаки была блокировки сети абонента.

Оператор мобильной сети подтвердил, что кибератака на сотрудников министерства происходила из-за границы.

Теперь правоохранительные органы планируют возбудить дело за несанкционированный доступ к телекоммуникационным сетям и услугам. Хакерам грозит наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

Отметим, сегодня в Молдове проходят президентские выборы. Центризбирком уже признал выборы состоявшимися.

Напомним, США готовятся к масштабной кибератаки на систему здравоохранения.

Кроме того, в Украине накануне местных выборов спецслужбы разоблачили деятельность трех ботоферм.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Молдова, кибератака, 7dniv, 7dnivinfo  
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА

Новости по теме

Явка избирателей на местные выборы составила почти 37%
Явка избирателей на местные выборы составила почти 37%
26-окт-2020, 11:57
Сеть подкупа избирателей разоблачили в Ирпене
Сеть подкупа избирателей разоблачили в Ирпене
25-окт-2020, 13:55
"День тишины" перед местными выборами сегодня в Украине
24-окт-2020, 11:15
О срыве масштабной кибератаки против избирателей США заявила Microsoft
О срыве масштабной кибератаки против избирателей США заявила Microsoft
13-окт-2020, 11:04
41 человека за участие в протестах задержали вчера в Беларуси
41 человека за участие в протестах задержали вчера в Беларуси
5-сен-2020, 13:03

Последние новости

Вчера, 2020-11-01
22:54
События
Кибератака на сотрудников МВД произошла в день выборов в Молдове
22:53
События
Более чем 4 тысячи протоколов за нарушение карантина уже составила полиция Киева
20:00
Политика
Зеленский попросил поддержки у международных партнеров
19:57
События
Из-под стражи освободили подозреваемого в нападении на священника в Лионе
19:55
События
На коронавирус проверили почти половину населения Словакии
17:55
Политика
Зеленский заявил что решение КСУ это проявление заговора старых элит и олигархов
17:51
События
Протесты из-за результатов выборов начались в Тбилиси
17:39
События
Выдачу "золотых паспортов" прекратил Кипр
15:37
Политика
Байден опережает Трампа в опросах перед голосованием на выборах в США
15:35
События
В центре Минска начались задержания протестующих
15:19
События
Израиль с 1 ноября начал испытания на людях своей вакцины от COVID-19
14:58
События
Бронетехнику с пулеметами перед акцией протеста стягивают в Минск
14:52
События
О минировании моста Патона сообщили в Киеве
14:44
События
Спутник GPS третьего поколения выведет на орбиту SpaceX
11:59
События
Девять дней в ноябре будут отдыхать украинцы
11:46
События
Процедура выдачи электронных виз изменилась в Украине
11:43
События
Шансы отправки в Карабах миротворцев по предложению США оценили в Армении
11:41
События
В ноябре "Нафтогаз" повысил цену на газ для своих клиентов на 35%
11:37
События
Прогноз на последний месяц осени дал Укргидрометцентр
11:34
Политика
Кравчук заявил что КСУ нарушил Конституцию, а президент гасил огонь

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 1 ноября 20206260
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 30 октября 20205512
Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявил, что законопроект президента Владимира Зеленского об увольнении судей КСУ имеет признаки конституционного переворота3927
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 31 октября 20202392
Первые результаты местных выборов в Украине опубликовал ЦИК1535
Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявил, что не придет на допрос в Государственное бюро расследований255
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что решение Конституционного суда может повлиять на безвизовый режим с ЕС219

Досуг

Обработка металлов - современные станки лазерной резки
Обработка металлов - современные станки лазерной резки
При обработке металлов все чаще применяется лазерная резка. Эта современная технология позволяет добиться отличного результата в процессе работы. Однако для его реализации требуются такие устройства, как лазерные станки. Как они работают, и какое оборудование выбрать? 
Вчера, 17:1787
Японский чай Матча: Польза или вред
Японский чай Матча: Польза или вред
Популярность японского чая Матча растет с каждым годом. Те кто попробовал его, не устают восхищаться насыщенным вкусом. А в интернете можно найти огромное количество статей  о его полезных свойствах. Но так ли он полезен как о нем пишут?
Вчера, 12:0889
Нейлер Bostitch для гвоздей барабанного типа
Нейлер Bostitch для гвоздей барабанного типа
Нейлер – это компактный ручной инструмент для забивания крепежной фурнитуры без применения физической силы посредством сжатого воздуха. Нейлеры Bostitch занимают лидирующие позиции в рейтингах промышленного и домашнего пневмоинструмента.
31-окт-2020, 23:01133
Способы недорого снять квартиру в Киеве
Способы недорого снять квартиру в Киеве
Каждый год в Киев приезжают десятки тысяч человек в поисках высокооплачиваемой работы, на учёбу в столичных Вузах. И все они сталкиваются с одной проблемой: как снять квартиру в Киеве недорого? Где-то жить нужно также молодожёнам и молодым людям, решившим отделиться от родителей.
30-окт-2020, 15:50180
Курсы интернет-маркетинга: как стать крутым специалистом?
Курсы интернет-маркетинга: как стать крутым специалистом?
Интернет-маркетинг курсы обучения которому предлагает практически каждая образовательная онлайн-платформа, - одна из наиболее популярных digital-сфер. Большое количество специализаций, возможность пройти обучение интернет-маркетингу с нуля и получить востребованную и хорошо оплачиваемую
30-окт-2020, 10:45146
Автомобильные плёнки: виды и применение
Автомобильные плёнки: виды и применение
Автомобильная плёнка выполняет сразу несколько функций. Во-первых, она защищает авто от внешних воздействий и предотвращает появление коррозии. Благодаря этому машина сохраняет свой первоначальный внешний вид. Также плёнка может иметь и декоративное значение – это доступный и
29-окт-2020, 17:36196

События

Кибератака на сотрудников МВД произошла в день выборов в Молдове
Кибератака на сотрудников МВД произошла в день выборов в Молдове
Служба внутренней безопасности и борьбы с коррупцией при Министерстве внутренних дел Молдовы зафиксировали кибератаку против министра внутренних дел Павла Войку.
Вчера, 22:5463
Более чем 4 тысячи протоколов за нарушение карантина уже составила полиция Киева
Более чем 4 тысячи протоколов за нарушение карантина уже составила полиция Киева
С начала пандемии коронавируса в Киеве правоохранители составили более чем 4 тысячи административных протоколов за нарушение карантина.
Вчера, 22:5345
Из-под стражи освободили подозреваемого в нападении на священника в Лионе
Из-под стражи освободили подозреваемого в нападении на священника в Лионе
Подозреваемого в нападении на православного священника возле церкви в Лионе отпустили из-под стражи.
Вчера, 19:5762
На коронавирус проверили почти половину населения Словакии
На коронавирус проверили почти половину населения Словакии
В Словакии после начала массового тестирования на коронавирус уже проверили почти половину населения страны.
Вчера, 19:5558
Протесты из-за результатов выборов начались в Тбилиси
Протесты из-за результатов выборов начались в Тбилиси
В центре грузинской столицы Тбилиси начали собираться сторонники оппозиции, которые не согласны с результатами парламентских выборов.
Вчера, 17:5180
Выдачу "золотых паспортов" прекратил Кипр
Выдачу "золотых паспортов" прекратил Кипр
Продажа европейского гражданства остановлена после громкого скандала.
Вчера, 17:3969
7 Днів