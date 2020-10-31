Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 2 ноября 2020

Каждый год в Киев приезжают десятки тысяч человек в поисках высокооплачиваемой работы, на учёбу в столичных Вузах. И все они сталкиваются с одной проблемой: как снять квартиру в Киеве недорого? Где-то жить нужно также молодожёнам и молодым людям, решившим отделиться от родителей.

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