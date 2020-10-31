Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 2 ноября 2020

В Украине по состоянию на утро 2 ноября 2020 - 402 194 человека инфицированых коронавирусом COVID-19.
Плюс 6754 новых случаев в сутки.
Умерло 7375 человек (+69 летальных случаев подтверждено в сутки).
Выздоровело - 163768 (+2 327).
До сих пор болеют: 231051.
По областям (по количеству инфицированных):
1. Киев - 38745 человек инфицированы за все время (+507 новых лабораторно подтвержденных случаев за сутки).
2. Харьковская область - 37 997 (+817).
3. Львовская область - 30 700 (+464).
4. Одесская область - 25325 (+331).
5. Черновицкая область - 22485 (+418).
6. Ивано-Франковская область - 21 169 (+376).
7. Тернопольская область - 20 963 (+155).
8. Ровенская область - 19 573 (+200).
9. Киевская область - 17175 (+359).
10. Хмельницкая область - 16422 (+274).
11. Днепропетровская область - 15411 (+145).
12. Житомирская область - 15 363 (+398).
13. Закарпатская область - 14 911 (+216).
13. Волынская область - 13 983 (+199).
15. Сумская область - 12 071 (+147).
16. Донецкая область - 11 235 (+298).
17. Винницкая область - 10 789 (+214).
18. Запорожская область - 10 370 (+258).
19. Полтавская область - 9852 (+113).
20. Черкасская область - 9422 (+117).
21. Черниговская область - 9052 (+187).
22. Николаевская область - 8495 (+351).
23. Херсонская область - 4270 (+117).
24. Луганская область - 3760 (+47).
25. Кировоградская область - 2656 (+46).