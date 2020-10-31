В Грузии протестующие разбили палатки возле парламента

Протестующие в Грузии разбили первые палатки возле парламента страны.

Они не согласны с результатами выборов, которые прошли 31 октября.

Об этом сообщают Новости Грузии.

Среди митингующих, в частности, находится бывшая глава Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе.

"Даже если я останусь одна, я все-таки буду стоять возле парламента. Я понимаю, что борьба с олигархом и Россией изнурительная, но я остаюсь возле парламента и в такой форме выражаю протест", - заявила Деканоидзе.

Активисты планируют протестовать пока не будут назначены новые выборы.

Днем в воскресенье, 1 ноября, в центре грузинской столицы Тбилиси начали собираться сторонники оппозиции, которые не согласны с результатами парламентских выборов. На акцию протеста также пришли представители оппозиционных партий.