Впервые за 40 лет Король Таиланда дал интервью западным СМИ

Король Таиланда Маха Вачхиралонгкон (Рама Х) дал интервью западным СМИ впервые с 1979 года.

Также он впервые публично прокомментировал протесты, которые продолжаются в стране более четырех месяцев.

Об этом сообщает CNN.

Комментируя протесты, он сказал: "Мы всех их (протестующих - ред.) любим".

А на уточнение, существует ли возможность компромисса с протестующими, он сказал, что "Таиланд - страна компромиссов".

К слову, король Таиланда большую часть времени находится в своей резиденции в Германии. Он возвращается в Таиланд только для выполнения обязательных королевских функций.

Напомним, правительство Таиланда приняло решение об отмене чрезвычайного положения в стране. Его ввели неделю назад, чтобы остановить длительные протесты против премьер-министра и монарха страны.