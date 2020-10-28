За интервью российскому каналу извинился советник Трампа

Советник рабочей группы Администрации США по борьбе с распространением коронавируса Скотт Атлас извинился за то, что дал интервью пропагандистскому российскому каналу RT.

По его словам, он не знал, что это "иностранный агент".

Об этом он написал в своем Twitter.

Скотт Атлас подчеркнул, что просит прощения у сообщества, занимающегося обеспечением национальной безопасности.

"Я недавно дал интервью телеканалу RT, я не знал, что он зарегистрирован как иностранный агент. Я сожалею, что дал интервью, и прошу прощения за то, что позволил собой воспользоваться", - cказал советник Трампа.