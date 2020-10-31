Жесткие карантинные ограничения из-за коронавируса ввели в Германии

В Германии ввели жесткие карантинные ограничения из-за роста количества заболевших коронавирусом.

В частности, запрещают работу ресторанов, баров, кинотеатров.

Об этом говориться на сайте немецкого правительства.

Со 2 ноября в Германии перестанут работать рестораны, бары, развлекательные заведения, ограничивается работа магазинов.

Канцлер Ангела Меркель отмечает, что новые меры необходимы для того, чтобы система здравоохранения справилась с ситуацией с коронавирусом.

В общественных местах запрещено собираться в компаниях более десяти человек.

Также до декабря не будут работать фитнес-клубы, бассейны, косметические и массажные студии, тату-салоны. Отелям запрещено принимать туристов.