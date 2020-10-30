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События Сегодня, 15:1455
Закон о повышении штрафов за неношение масок рассмотрит в среду комитет Рады

В среду, 4 ноября, комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрит закон о повышении штрафов за неношение масок. 

Речь идет о законопроекте №3891.

Об этом заявил глава комитета Денис Монастырский в ходе заседания согласительного совета парламента.

"Количество заболевших говорит о необходимости введения дополнительной административной ответственности за неношение защитных масок в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте. Это законопроект №3891... Я предлагаю представителям фракций присоединиться к работе в комитете. В среду как раз мы рассмотрим его на комитете", - отметил нардеп.

Он предлагает рассмотреть документ в сессионном зале 5-6 ноября.

"Возможно, если будут, чтобы мы подготовили предложения ко второму чтению. Или, если их не будет, рассмотрели возможность принять его за основу и в целом. Предусматривается ответственность для граждан в размере от 170 до 255 гривен. Давайте рассмотрим, возможно в четверг-пятницу, этот законопроект в зале", - сказал Монастырский.

Напомним, в конце октября министр здравоохранения Максим Степанов обратился к народным депутатам с просьбой поддержать законопроект Кабинета министров об усилении ответственности за отсутствие маски. Соответствующий законопроект был подан еще в июле.

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Теги: news, новости, Украина, Закон, карантин, маски, штраф, 7dniv, 7dnivinfo  
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