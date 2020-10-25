Подорвать ресторан "Катюша" угрожал мужчина в центре Киева

В центре Киева мужчина угрожает взорвать заведение общественного питания "Вареничная Катюша".

На место происшествия выехал патруль полиции.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в Печерском управлении полиции города Киева.

На данный момент информация об инциденте уточняется.

Правоохранители обещают сообщить детали позже.

Обновлено 17:53. Как сообщили в полиции, в ресторан на бульваре Леси Украинка зашел мужчина и начал угрожать персоналу, что подорвет заведение.

По предварительной информации правоохранителей, у мужчины не обнаружено никаких взрывных устройств, однако полиция продолжает тщательную проверку помещения и прилегающую территорию.

Нарушителем оказался уроженец Ивано-Франковской области 1987 года рождения, он был задержан.

Инцидент зарегистрирован в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции.

"После проверки будет дана правовая квалификация этому событию", - говорится в сообщении полиции.