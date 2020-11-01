Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 3 ноября 2020

В Украине по состоянию на утро 3 ноября 2020 - 411 093 человека инфицированых коронавирусом COVID-19.
Плюс 8 899 новых случаев в сутки.
Умерло 7532 человек
Выздоровело - 168 868
По областям (по количеству инфицированных):
1. Киев - 39534
2. Харьковская область - 38709
3. Львовская область - 31134
4. Одесская область - 25785
5. Черновицкая область - 22881
6. Ивано-Франковская область - 21596
7. Тернопольская область - 21186
8. Ровенская область - 19998
9. Киевская область - 17535
10. Хмельницкая область - 16928
11. Днепропетровская область - 15729
12. Житомирская область - 15830
13. Закарпатская область - 15187
13. Волынская область - 14234
15. Сумская область - 12409
16. Донецкая область - 11731
17. Винницкая область - 11096
18. Запорожская область - 10797
19. Полтавская область - 10190
20. Черкасская область - 9670
21. Черниговская область - 9213
22. Николаевская область - 8736
23. Херсонская область - 4424
24. Луганская область - 3881
25. Кировоградская область - 2677