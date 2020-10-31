В Австрии продолжается спецоперация силовиков после страшной атаки террористов на Вену 2 ноября

Полиция и спецназ ищут как минимум еще одного нападавшего, которому удалось скрыться.

По данным на 07.35 вторника 3 ноября, стало известно, что число жертв атаки выросло до трех человек (ранее утром сообщалось о двух погибших - Ред.). Один нападавший был застрелен силовиками при задержании.

Об этом заявил шеф полиции Вены, как передает Телеграм-канал РИА "Новости".

Он так же уточнил, что спецоперация после стрельбы в центре Вены еще не завершилась, мирным гражданам рекомендуют не покидать свои дома. Ликвидированный террорист, как выяснилось, был сторонником ИГИЛ.