В Украине зафиксирован очередной антирекорд по коронавирусу

В Минздраве считают, что он распространяется в ураганном режиме.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

За минувшие сутки заразились еще 8899 человек.

"Он действительно, коронавирус я имею в виду, распространяется бешеными темпами. Просто в ураганном режиме", - заявил он.

Отметим, вместе с тем, за сутки выздоровело рекордное число людей - 5100.

Минздрав готовится к развертыванию госпиталя во Дворце спорта. Также рассматривают возможность развертывания полевых госпиталей.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко прогнозирует тяжелую зиму исходя из динамики распространения коронавируса в Европе.

При 20 тысячах больных COVID-19 в сутки в Украине введут полный локдаун. При таком числе новых заболеваний заполнятся все больничные койки.

Владимир Зеленский сообщал, что жесткий карантин в Украине, так называемый локдаун, могут ввести в Украине, если ежедневно будут подтверждать 15 тысяч новых случаев коронавируса.