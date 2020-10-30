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События Сегодня, 12:2447
Несколько акций протеста устроили в Киеве

В Киеве устроили протесты возле Верховной рады, а также возле Конституционного суда.

Полиция усилила меры безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Работники структурных подразделений полиции совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство.

Отметим, под парламент вышли на протест предприниматели. Они выступают за уменьшение финансовой нагрузки на малый и средний бизнес путем продления для частных предпринимателей упрощенной системы налогообложения.

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