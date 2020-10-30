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События Сегодня, 22:0746
Немедленно восстановить антикоррупционную структуру в Украине призвал ЕС

Европейский союз призвал украинскую власть немедленно восстановить антикоррупционную структуру в Украине после решения Конституционного суда.

Борьба с коррупцией является условием для безвизового режима и макрофинансовой помощи.

Об этом говорится в официальном заявлении представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Петера Стано.

"Решение КСУ имеет далеко идущие последствия для всей антикоррупционной инфраструктуры в Украине, созданной после Революции Достоинства 2014 года. Решение также ставит под сомнение ряд международных обязательств, которые Украина взяла на себя по отношению к своим международным партнерам, включая ЕС", - подчеркнул он.

Стано добавил, что в Евросоюзе понимают сложность ситуации в Украине и ценят срочность, с которой президент и правительство пытаются решить ее.

"Мы призываем украинскую власть быстро восстановить законодательство об электронном декларировании активов и соответствующие задачи НАПК, а также стабилизировать правовой статус НАБУ. Мы призываем президента, правительство и Верховную раду работать вместе для всестороннего и устойчивого решения. ЕС готов поддержать наших украинских партнеров в этом деле", - добавил представитель ЕС.

Напомним, на прошлой неделе КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование и заблокировал работу НАПК и ход более 100 уголовных производств.

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