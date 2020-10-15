5 ноября президент Красного Креста посетит оккупированный Донбасс

Президент Международного комитета Красного Креста Петер Мауэр на этой неделе посетит оккупированную территорию Донбасса.

В четверг, 5 ноября, Мауэр посетит оккупированный Донецк.

Об этом РБК-Украина рассказал представитель делегации МККК Александр Власенко.

Сначала визит президента МККК, по словам спикера, планировался на март 2020 года, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Последний визит Мауэра на оккупированные территории был в 2015 году.

"Завтра (президент МККК - ред.) будет в Бахмуте, где откроет обновленное нами отделение неотложной помощи. Затем отправится на неподконтрольные территории. Цель - посмотреть на ситуацию с той стороны, как изменилась жизнь за 3 года", - рассказал Власенко.

Представитель МККК отметил, что в рамках визита Мауэра планируются встречи на высшем уровне, но они пока не подтверждены.