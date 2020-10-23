Украинского военного Маркива оправдал Итальянский суд

Украинский военнослужащий Национальной гвардии Виталий Маркив был оправдан апелляционным судом в Милане.

Маркива признали невиновным в убийстве итальянского журналиста Андреа Рокели во время боевых действий на Донбассе.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram-канале.

"Миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор по делу нашего героя, полностью оправдав его", - написала омбудсмен.

Теперь военнослужащий вернется в Украину.

"Решением апелляционного суда Милана Маркив освобожден от всех обвинений. Маркив свободный и возвращается в Украину", - написал в своем Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Освобождение Маркива из-под стражи также подтвердил глава украинского МВД Арсен Аваков.

"Маркива освободили. Только что апелляционный суд принял решение", - заявил он.

Напомним, изначально итальянский суд признал украинского нацгвардейца Маркива виновным в убийстве итальянского журналиста. Украинец был приговорен к 24 годам лишения свободы. Украинская сторона обжаловала это решение.