Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 4 ноября 2020

В Украине по состоянию на утро 4 ноября 2020 - 420 617 человека инфицированых коронавирусом COVID-19.
Плюс 9524 новых случаев в сутки.
Умерло 7731 человек
Выздоровело - 176 404
По областям (по количеству инфицированных):
1. Киев - 40390
2. Харьковская область - 39559
3. Львовская область - 31639
4. Одесская область - 26332
5. Черновицкая область - 23296
6. Ивано-Франковская область - 22047
7. Тернопольская область - 21332.
8. Ровенская область - 20300
9. Киевская область - 17918
10. Хмельницкая область - 17439
11. Житомирская область - 16200
12. Днепропетровская область - 16169
13. Закарпатская область - 15470
14. Волынская область - 14544
15. Сумская область - 12776
16. Донецкая область - 12367
17. Винницкая область - 11363
18. Запорожская область - 11227
19. Полтавская область - 10617
20. Черкасская область - 9898
Черниговская область - 9367
22. Николаевская область - 9027
23. Херсонская область - 4622
24. Луганская область - 3988
25. Кировоградская область - 2730