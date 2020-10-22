Как могут ужесточить карантин в Украине

Ужесточение карантинных ограничений, о котором писало ранее РБК-Украина, не предусматривает всеукраинского локдауна по образцу весны этого года.

В частности, общественный транспорт и дальше будет работать.

Об этом изданию сообщил источник в Офисе президента.

По словам собеседника, ограничения будут вводиться в зависимости от ситуации в конкретном регионе страны, как это происходит и сейчас. Ключевыми параметрами является не прирост абсолютного числа новых случаев заболевания, а количество тяжелых случаев, уровень смертности и уровень загруженности больничных коек.

Транспорт будет работать и дальше в привычном режиме, но отдельные ограничения все же могут вводиться, например, по количеству рейсов или их загрузке. То же самое касается и магазинов - их не будут закрывать, но потенциально могут, к примеру, сократить длительность их работы, ввести ограничения в выходные дни и тому подобное.