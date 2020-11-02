О попытках украсть у него победу на выборах президента заявил Трамп

Действующий президент США и кандидат на выборах лидера страны Дональд Трамп заявил, что он выигрывает выборы президента США.
Однако, у него пытаются "украсть" победу.
Об этом он написал в своем Twitter.
Он также написал, что вскоре объявит о "большой победе".
"Мы поднялись высоко, но они пытаются украсть (победу, - ред.) на выборах. Мы никогда не позволим им сделать это", - заявил Трамп.
После этого Twitter пометил пост Трампа о попытке сторонников Байдена украсть голоса как спорный и закрыл просмотр.