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События Сегодня, 14:3057
Рубан заявил что Киев может попасть в "красную" зону

Киев пока остается в "оранжевой" зоне карантина.

Впрочем, ситуация с коронавирусом в городе ухудшается.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Сегодня в Киеве выявили 856 новых случаев коронавируса.

"Останется Киев еще в "оранжевой" (зоне, - ред.), но при таких изменениях может уже попасть в ближайшее время в "красную" зону, а рост будет продолжаться, это естественно", - считает Рубан.

В Министерстве здравоохранения не исключают введение в Украине карантина "выходного дня". О том, что его могут ввести, стало известно РБК-Украина через свои источники еще вчера.

Напомним, в Украине подтвердили 9524 новых случаев коронавируса. С начала пандемии уже заразились 420 617 человек.

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Теги: news, Новости, Украина, Рубан, Киев, Красная, зона, 7dniv, 7dnivinfo  
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