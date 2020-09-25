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События Сегодня, 15:1545
Конфисковать имущество за лжеминирование хотят в Украине

Верховная рада планирует ужесточить наказание за ложное минирование.

Нардепы приняли за основу соответствующий законопроект №3911, которым предусмотрена возможность конфискации имущества.

Об этом сообщает РБК-Украина.

"За" проголосовали 235 парламентариев.

Проектом вносятся изменения в статью 259 Уголовного кодекса. Заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, которые могут повлечь гибель людей или другие тяжелые последствия, планируют наказывать лишением свободы от 2 до 6 лет с конфискацией имущества.

На данный момент конфискация не предусмотрена.

Кроме того, за "минирование" объектов критической инфраструктуры, зданий органов власти, больниц и школ, либо если такое сообщение привело к тяжким последствием или зафиксировано повторно, грозит лишением свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией.

Напомним, данный проект закона Кабмин поддержал еще в середине июля.

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Теги: news, новости, Украина, Минирование, конфискация, закон, 7dniv, 7dnivinfo  
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