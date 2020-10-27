Налоговые льготы для сферы культуры и туризма предоставила Рада

Верховная рада одобрила во втором чтении изменения в Налоговый кодекс, которыми вводятся льготы в налогообложении для сферы культуры, туризма и креативных индустрий.

Нардепы одобрили соответствующий законопроект №3851.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Документ поддержали 293 нардепа.

Закон освобождает от налогообложения налогом на прибыль предприятий для юридических лиц и налогом на доходы физических лиц для граждан доходы в виде целевых культурных грантов. Они предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе за счет средств государственного и/или местных бюджетов, международной технической помощи для реализации проекта или программы в сферах культуры, туризма и в секторе креативных индустрий.

Культурные гранты освобождаются от НДФЛ при условии их полного и целевого использования. Однако в случае неполного использования такого гранта, суммы которого не возвращены предоставителю, или его нецелевого использования такие суммы признаются доходом и подлежат налогообложению на общих основаниях.

Вводится и сниженная ставка налога на добавленную стоимость в размере 7% для большей доступности театральных спектаклей и концертов, выступлений художественных коллективов, артистов, а также выставок, кинематографических премьер, экскурсий в музеях и зоопарках, культурных мероприятий и тому подобное.

Такую же пониженную ставку будут применять к распространению, демонстрации, публичному оповещению и публичному показу фильмов, адаптированных в соответствии с законодательством в украиноязычные версии для лиц с нарушениями зрения и лиц с нарушениями слуха.

С 1 января 2023-го до 1 января 2025 года закон освобождает от НДС услуги по распространению и показу национальных фильмов и иностранных фильмов, дублированных, озвученных госязыком на территории Украины и адаптированных к украиноязычной версии.

Также до 1 января 2023 года будет применяться пониженная ставка НДС в размере 7% к услугам по временному размещению (проживанию), которые предоставляют гостиницы и подобные средства временного размещения.

Отметим, данный законопроект Рада одобрила за основу 15 сентября.