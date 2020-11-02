В Вашингтоне возле Белого дома совершили нападение с ножом на людей

В результате нападения пострадали четире человека.
Об этом сообщает NBC.
Пострадали женщина и трое мужчин, они были ранены в результаты произошедшего конфликта с тремя подозреваемыми.
Отметим, сейчас в США продолжается подсчет голосов на выборах президента. Все избирательные участки закрылись. А подсчет в ключевых штатах задерживается из-за почтовых бюллетеней, которые отправляли в качестве своих голосов избиратели из-за пандемии.
Голосование на выборах в США завершилось. По предварительным результатам, разрыв между Трампом и Байденом остается минимальным, но подсчет голосов еще продолжается.