Джо Байден опережает действующего президента США Дональда Трампа в ключевом штате Мичиган на президентских выборах

Таковы результаты после обработки 94% бюллетеней.

Об этом сообщает Fox News.

Так, в последние часы в пользу лидера Демократической партии прибавилось значительное число голосов. Хотя ранее Трамп уверенно шел впереди.

Победа в Мичигане даст кандидату 16 голосов выборщиков.

Отметим, в США продолжают подсчет голосов на выборах президента. Предварительно лидирует кандидат Джо Байден, за него проголосовали 227 выборщиков, у Дональда Трампа - 213 голосов.

Так, побеждает тот, кто получил 270 голосов выборщиков.