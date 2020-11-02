Джо Байден опережает действующего президента США Дональда Трампа в ключевом штате Мичиган на президентских выборах

Таковы результаты после обработки 94% бюллетеней.
Об этом сообщает Fox News.
Так, в последние часы в пользу лидера Демократической партии прибавилось значительное число голосов. Хотя ранее Трамп уверенно шел впереди.
Победа в Мичигане даст кандидату 16 голосов выборщиков.
Отметим, в США продолжают подсчет голосов на выборах президента. Предварительно лидирует кандидат Джо Байден, за него проголосовали 227 выборщиков, у Дональда Трампа - 213 голосов.
Так, побеждает тот, кто получил 270 голосов выборщиков.